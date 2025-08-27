Beşiktaş, Portekizli stoper Tiago Djalo ile sözleşme imzaladı

Siyah-beyazlı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Nihai transferi hususunda Juventus FC ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Tiago Djalo ile üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Tiago Djalo’ya şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.