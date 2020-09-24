Beşiktaş-Rio Ave canlı izle | Beşiktaş maçı hangi kanalda?

24 Eylül 2020

Beşiktaş-Rio Ave maçı ile UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu heyecanı başlıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Yunanistan ekibi PAOK'a kaybeden ve turnuvaya veda eden Beşiktaş, Rio Ave'yi yenerek yoluna devam etmek istiyor.

Beşiktaş-Rio Ave maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Beşiktaş-Rio Ave maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. İstanbul'da Vodafone Park'ta oynanacak maçı Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Daniel Siebert yönetecek. Siebert'in yardımcıları ise Jan Siedel ve Rafael Foltyn olacak. Beşiktaş-Rio Ave maçı Smart Spor'dan canlı izlenebilecek.

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Beşiktaş'ın Avrupa yolculuğu

Sergen Yalçın yönetiminde Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlayan Kara Kartallar, Trabzonspor'un Avrupa kupalarından men edilmesinin ardından Şampiyonlar Ligi elemeleri biletini almıştı. Sezon öncesinde sıkıntılı bir transfer süreci geçiren Beşiktaş, önemli oyuncularını kaybederken, mali şartlardan ötürü istediği transferleri gerçekleştiremedi.

Şampiyonlar Ligi elemelerinde Yunanistan'ın PAOK takımı ile eşleşen Beşiktaş, rakibi ile Yunanistan'ın Selanik kentinde karşılaşırken, maçı 3-1 kaybetti ve Devler Ligi'ne beklenenden erken veda etti.

Siyah-beyazlılar lige ise Trabzonspor galibiyeti ile başladı. İlk haftayı 3-1'lik galibiyetle kapatan Beşiktaş, ligin 2. haftasında ise Antalyaspor ile berabere kaldı.

Rio Ave bu tura nasıl geldi?

Portekiz Liga NOS'ta mücadele eden Rio Ave, geçtiğimiz sezon beklentilerin üstünde bir performans göstererek ligi 5. sırada tamamladı. Böylece Braga ve Sporting Lizbon'un ardından UEFA Avrupa Ligi vizesi alan son takım oldu.

İlk kez Avrupa kupalarında mücadele eden Mario Silva yönetimindeki Portekiz temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan katıldı. Bu turda Bosna Hersek ekiplerinden Borac Banja Luka ile eşleyen Rio Ave, rakibini 2-0 yenerek Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Rio Ave, Portekiz ligine ise beraberlikle başladı. Tondela ile deplasmanda karşılaşan takım sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Ersin, Vida, Wellington, N'Sakala, Dorukhan, Necip, Lens, Boyd, Llajic, Hasic, Larin

Rio Ave: Kieszek, Matheus, Borevkovic, Pinto, Santos, Augusto, Tarantini, Geraldes, Piazon, Moreira, Mane