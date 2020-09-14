Beşiktaş sağ bek transferini bitiriyor
Gökhan Gönül'ün ayrılığının ardından sağ bek takviyesi isteyen Beşiktaş, Antalyaspor formasını giyen Nazım Sangare'nin transferinde sona yaklaştı.
26 yaşındaki milli futbolcu ile anlaşma sağlayan Kara Kartallar'ın Antalyaspor ile bonservis bedeli konusunda pazarlığı devam ediyor.
NTV Spor'un haberine göre; Akdeniz temsilcisinin talep ettiği bonservis ücreti ile Beşiktaş'ın teklifi arasındaki fark azalırken, kulüpler anlaşma aşamasına geldi.
İki kulübün anlaşması halinde Sangare, Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
Alt yapı eğitimini Alemannia Aachen ve Borussia Mönchengladbach’da alan Nazım, 2017’de Osnabrück’ten Antalyaspor’a transfer oldu.
Geçen sezon 24 maçta forma giyen 26 yaşındaki sağ bek, 1 gol attı, 2 asist yaptı.