Beşiktaş, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor'u konuk eden Beşiktaş, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Siyah-beyazlı ekip puanını 21'e yükseltirken Samsunspor ise puanını 24 yaptı.

Milli araya Antalyaspor galibiyetiyle moralli giren siyah-beyazlı ekip, dönüşte Samsunspor karşısında puan kaybetti.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin ikinci yarısında kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Cengiz Ünder takımını 1-0 öne geçirdi. Samsunspor, 66. dakikada Ndiaye ile 1-1 beraberliği sağladı ve maç bu şekilde tamamlandı.

Cengiz Ünder'den büyük hata

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Cengiz Ünder, attığı golün yanı sıra yaptığı hatayla maça damga vurdu.

El Bilal Toure'nin düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Cengiz, 57. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Siyah-beyazlı oyuncu karşılaşmanın 66. dakikasında ise Samsunspor'un golünde öne çıktı. Beşiktaş hücuma çıkmak üzereyken kendi ceza alanındaki Gabriel Paulista'ya verdiği pası kapan Ndiaye, Samsunspor'un beraberlik golünü kaydetti.

Cengiz Ünder 70. dakikada ise yerini Jota Silva'ya bıraktı.

Kaledeki sorun devam ediyor

Bu sezon yediği gollerle dikkati çeken Beşiktaş, Samsunspor karşısında da kalesini gole kapatamadı.

Ligde sadece Kayserispor ve Konyaspor ile oynanan erteleme maçlarında gol yemeyen siyah-beyazlı ekip, kalesinde toplam 17 gol gördü.

Siyah-beyazlı ekip bu sezon Avrupa'da oynadığı ön eleme maçlarının tümünde kalesini gole kapatamazken, Shakhtar Donetsk (6), St. Patrick's (3), Lausanne (2) maçlarında 11 gol yedi.

Dolmabahçe'de galibiyeti unuttu

Beşiktaş, kendi evinde oynadığı lig maçlarında galibiyete hasret kaldı.

Bu sezon Tüpraş Stadı'nda 6. maçına çıkan siyah-beyazlı ekip; ikas Eyüpspor, RAMS Başakşehir ve Kocaelispor ile oynadığı maçları kazanarak hanesine 9 puan yazdırdıktan sonra bir daha galibiyet yüzü göremedi.

Dolmabahçe'de galibiyet sevincini unutan siyah-beyazlılar daha sonra ev sahibi olduğu maçlarda Gençlerbirliği'ne 2-1, Fenerbahçe'ye 3-2 yenilirken Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Öne geçtiği maçta yine puan kaybetti

Beşiktaş bu sezon öne geçtiği bir maçta daha puan kaybıyla ayrıldı.

Gençlerbirliği maçında öne geçen golü attıktan sonra rakibine mağlup olarak 3 puan kaybeden siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe maçında da 3 puan bıraktı.

Galatasaray ve Kasımpaşa karşısında da öne geçmesine rağmen rakipleriyle berabere kalan siyah-beyazlıların öne geçip puan bıraktığı son maç Samsunspor müsabakası oldu.

Samsunspor'u İstanbul'da yine yenemedi

Beşiktaş'ın Samsunspor'a karşı İstanbul'da galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Kırmızı-beyazlı rakibi karşısında son galibiyetini 1 Şubat 2006 tarihinde 3-0'la alan Beşiktaş daha sonra rakibini konuk ettiği 4 karşılaşmada rakibine üstünlük kuramadı. Taraflar arasında bu süreçte 3 müsabaka beraberlikle sona ererken, Samsunspor 1 galibiyet elde etti.

2011-2012 sezonunda Samsunspor'un 1-0'lık galibiyetiyle başlayan kırmızı-beyazlıların yenilmezlik serisinde 2023-2024 sezonundaki maç 1-1, geçen sezonki müsabaka ise golsüz sona ermişti. Samsunspor bu akşam 1-1 sona eren maçta da rakibine yenilmeyerek Beşiktaş'ın galibiyet sevincine bir kez daha izin vermedi.

Yönetim istifaya davet edildi

Beşiktaşlı taraftarlar, maçın uzatma dakikalarında Serdal Adalı yönetimini istifaya davet etti.

Oynanan oyundan ve skordan memnun olmayan siyah-beyazlı taraftarlar, "Yönetim istifa" diye tezahürat yaptı.