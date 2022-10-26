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Beşiktaş, Şenol Güneş ile anlaştı

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş ile 1,5 yıllığına sözleşme yaptı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Beşiktaş teknik direktör Şenol Güneş ile yeniden anlaşmaya vardı. Güneş, Siyah-beyazlılar ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Beşiktaş yönetimi son kararını verdi. Siyah-beyazlıların Şenol Güneş ile yeniden anlaştı. Siyah-beyazlılar deneyimli hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.

Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor. Şenol Güneş, siyah-beyazlıların bu hafta oynayacağı Ümraniyespor maçında takımın başında olacak.

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