Beşiktaş, Sergen Yalçın ile yollarını ayırdı
Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı. Siyah-beyazlılar Türk teknik adamla bu sezon 60 puan toplamış ve ligi Trabzonspor'un ardından 4'üncü tamamlamıştı.
Beşiktaş'taki ikinci döneminde takımın başında 39 karşılaşmaya çıkan Sergen Yalçın, bu süreçte 20 galibiyet elde ederken 10 maçta beraberlik, 9 mücadelede ise mağlubiyet yaşadı.
Beşiktaş'ta ayrıca Spor Koordinatörü Serkan Reçber ile yollar ayrıldı.