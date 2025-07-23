Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı bugün mü, ne zaman? BJK Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?

Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı için heyecanlı bekleyiş... Yeni sezona hazırlanırken birçok hazırlık maçına çıkan Kara Kartal ilk ciddi sınavına çıkıyor. Siyah-beyazlı renklere gönül veren taraftarlar "Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman" sorusunu ısrarla yöneltiyor.

Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda 24 Temmuz Perşembe Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile sahasında karşılaşacak. Kara Kartal'ın mücadelesi 21.00'de başlayacak ve HT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Beşiktaş, Avrupa'da 253. sınavında

Beşiktaş, Avrupa kupalarında oynadığı 252 müsabakada 95 galibiyet, 49 beraberlik, 108 yenilgi yaşadı.

Ukrayna takımlarıyla 14 kez karşılaştı

Beşiktaş, Ukrayna temsilcileriyle 15. kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarında Ukrayna ekipleri Dinamo Kiev ile 12, Metalist Kharkiv ile de 2 defa olmak üzere toplam 14 kez mücadele etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, UEFA Kupası, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde oynanan bu müsabakalarda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu maçlarda 12 kez rakip ağları sarsan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 30 gol gördü.

Shakhtar ile ilk randevu

Beşiktaş, Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile kulüp tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

Daha önce 14 kez Ukrayna temsilcileriyle karşılaşan siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında ilk defa Shakhtar Donetsk ile kozlarını paylaşacak.