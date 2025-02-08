Beşiktaş, Sivas'tan 3 puanla dönüyor
Süper Lig'in 23'üncü haftasında Sivasspor ile Beşiktaş karşılaştı. Siyah beyazlı takım ilk yarı ile maçın uzatmalarında bulduğu iki golle karşılaşmayı 2-0 kazandı. Böylece Beşiktaş Trabzonspor maçı öncesi puanını 35'e yükseltmiş oldu.
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Net Global Sivasspor ile Beşiktaş, bugün Sivas'taki BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda Süper Lig'in 23'üncü hafta maçında karşılaştı.
Siyah beyazlılar, 43. dakikada Emirhan Topçu ve 90+4. dakikada penaltıdan Joao Mario'nun golleriyle karşılaşmadan üç puanla ayrıldı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjær ligdeki ilk galibiyetini Sivasspor karşısında alırken, siyah beyazlılar puanını 35'e yükseltti.
Beşiktaş, bir sonraki hafta sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.