Beşiktaş St. Patrick's maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Beşiktaş, tur için sahaya çıkıyor. İrlanda takımı St. Patrick's'i deplasmanda 4-1 ile geçen Kara Kartal ikinci maçta da güzel bir skor elde edip play-off tutuna kalmak istiyor. Özellikle siyah-beyazlı reklere gönül veren taraftar "Beşiktaş St. Patrick's maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna cevap arıyor.

Beşiktaş St. Patrick's maçı ne zaman?

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Beşiktaş, St. Patrick's'i bu akşam saat 21.00'de ağırlayacak. Mücadele HT Spor ekranlarından canlı yayınlayacak.

Beşiktaş tam kadro

Siyah-beyazlı takımda, St. Patrick's maçı öncesi sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

Beşiktaş'ta sakatlıklarını atlatan Mustafa Hekimoğlu ve Can Keleş, İrlanda temsilcisi karşısında teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'den görev bekleyecek.

Beşiktaş'ın turu geçmesi halinde rakipleri belli oldu

Siyah-beyazlı takımın UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's'i geçmesi durumunda ise muhtemel rakipleri belli oldu.

Beşiktaş, play-off turunda Astana (Kazakistan)-Lausanne (İsviçre) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Lausanne, sahasındaki ilk maçta Astana'yı 3-1 yendi.

Play-off turunda karşılaşmalar, 21 ve 28 Ağustos'ta oynanacak.