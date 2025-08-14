Beşiktaş, St. Patrick's'i 3-2 mağlup ederek tur atladı

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Beşiktaş, konuk ettiği İrlanda temsilcisi St. Patrick's'i 3-2 yendi.

Siyah-beyazlı takım, bu sonuçla ilk maçta 4-1 mağlup ettiği rakibini rövanşta da 3-2 yenerek adını play-off turuna yazdırdı.

2. dakikada St. Patrick's, VAR incelemesi sonucunda penaltı kazandı. Kazeem'in kale önüne yaptığı ortada top ceza sahasındaki Paulista'nın koluna çarptı. VAR uyarısının ardından pozisyonu kenarda inceleyen hakem Antonio Nobre, Paulista'nın topa koluyla müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi.

3. dakikada penaltıyı kullanan Carty, topla kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 0-1.

34. dakikada St. Patrick's ikinci golü buldu. Baggley'in orta alandan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası sol çaprazından Carty, topu kale önüne çevirdi. Kafalardan seken topu altıpas gerisinde önünde bulan McLaughlin, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2.

43. dakikada Beşiktaş farkı 1'e indirdi. Rashica'nın ceza sahası sol çaprazında son çizgiden kale önüne çevirdiği top Abraham'dan sekerek Demir Ege Tıknaz'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun, altıpas çizgisi üzerinde rakibine rağmen dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmaya da çarparak filelere gitti: 1-2.

St. Patrick's, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

49. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Emirhan Topçu'nun ceza sahası sol çaprazından penaltı noktasına yaptığı ortada Rafa Silva, meşin yuvarlağı tek dokunuşla Abraham'a bıraktı. Oyuncunun penaltı noktasına yakın noktadan ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sağ üst köşeden ağlarla buluştu: 2-2.

79. dakikada Beşiktaş öne geçti. Svensson'un sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Joao Mario, çaprazdan altıpasa girer girmez yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-2.

80. dakikada gelişen atakta ceza sahası sağ çaprazından Muçi'nin çektiği sert şutta top üst direkten oyun alanına döndü.

Beşiktaş, karşılaşmayı 3-2 kazandı.