Beşiktaş, St. Patrick's'i elemesi halinde rakibi Lausanne olacak
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi’nde St. Patrick’s engelini aşarsa play-off turunda İsviçre ekibi Lausanne ile kozlarını paylaşacak.
Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Kazakistan temsilcisi Astana, İsviçre ekibi Lausanne'ı ağırladı.
İlk maçtan 3-0 galip ayrılan Lausanne, rövanşta da Beyatt Lekoueiry ve Gaoussou Diakite'nin golleriyle 2-0 kazanarak play-off turuna kaldı.
Beşiktaş, ilk karşılaşmada 4-1 mağlup ettiği İrlanda ekibi St. Patrick's'i elemesi durumunda Lausanne'ın rakibi olacak.
Play-off turunda karşılaşmalar, 21 ve 28 Ağustos'ta oynanacak.