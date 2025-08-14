  1. Dünya Gazetesi
Beşiktaş, St. Patrick's'i elemesi halinde rakibi Lausanne olacak

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi’nde St. Patrick’s engelini aşarsa play-off turunda İsviçre ekibi Lausanne ile kozlarını paylaşacak.

Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Kazakistan temsilcisi Astana, İsviçre ekibi Lausanne'ı ağırladı. 

İlk maçtan 3-0 galip ayrılan Lausanne, rövanşta da Beyatt Lekoueiry ve Gaoussou Diakite'nin golleriyle 2-0 kazanarak play-off turuna kaldı. 

Beşiktaş, ilk karşılaşmada 4-1 mağlup ettiği İrlanda ekibi St. Patrick's'i elemesi durumunda Lausanne'ın rakibi olacak.

 Play-off turunda karşılaşmalar, 21 ve 28 Ağustos'ta oynanacak.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA