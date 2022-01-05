Beşiktaş Süper Kupa'yı da kazandı

Beşiktaş, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'ndan sonra Süper Kupa'yı da müzesine götürdü. Katar'da oynanan normal süresi 1-1 biten finalde karşılaşma penaltılara gitti. Penaltılarda kazanan Beşiktaş, bu kupayı 9. kez müzesine götürdü.

9. dakikada Pjanic'in pasında ceza alanı içinde topla buluşan Larin'in vurmakta geciktiği meşin yuvarlağa savunma ayak koydu. Josef, önüne düşen topu kötü bir vuruşla yandan auta gönderdi.

22. dakikada Larin'in soldan yerden pasında altıpasta boş durumdaki Kenan Karaman'ın dokunamadığı top, auta gitti.

28. dakikada Ghacha'nın ceza alanı önünde yerden şutunda kaleci Ersin yatarak topu kontrol etti.

33. dakikada iyi paslaşarak Antalyaspor ceza sahasına gelen Beşiktaş 1-0 öne geçti. Peş peşe paslaşmaların ardından son olarak ceza alanı içinde sağ kanatta topla buluşan Rosier, meşin yuvarlağı altıpastaki Atiba'nın önüne bıraktı. Bu futbolcu bekletmeden topu filelerle buluşturdu.

45+2. dakikada Pjanic'in kullandığı serbest atışta ceza alanı içinde topla buluşan Atiba'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş 1-0 önde tamamladı.

52. dakikada Kenan Karaman'ın sağdan ortasında kaleciyi geçen topu altıpasta alan Larin, kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı boş kale yerine auta gönderdi.

63. dakikada ani gelişen Beşiktaş atağında Atiba'nın pasıyla ceza alanı içinde sol çaprazda topla buluşan Josef'in sert şutunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağa ayağıyla müdahale etti. Savunma daha sonra topu taca attı.

74. dakikada Fraport TAV Antalyaspor skoru eşitledi. Hakan'ın sağdan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde Larin'in kafasından seken topu ceza alanı içinde önünde bulan Güray Vüral gelişine sert vurdu. Atiba'ya çarpan top filelerle buluştu: 1-1.

Normal süresi 1-1 berabere biten maçta uzatmalara gidildi.

110. dakikada Umut'un sağdan ortasında Antalyaspor savunmasından seken topu önünde bulan Josef'in sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.

Uzatma bölümlerinde de takımların skoru değiştirmeyi başaramadığı karşılaşmada, seri penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışları

Penaltı atışlarında Beşiktaş; Teixeira, Batshuayi, Atiba ve Vida ile vuruşları gole çevirdi.

Fraport TAV Antalyaspor'da ise Güray Vural ve Hakan Özmert penaltı atışlarından gol bulurken, Mustafa Erdilman'ın vuruşunda kaleci Ersin gole izin vermedi. Floranus'un penaltı atışında ise top direkten döndü.

Penaltı atışlarında rakibine 4-2 üstünlük kuran Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Stat: Ahmed Bin Ali

Hakemler: Halil Umut Meler, Süleyman Özay, Candaş Elbil

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Montero, Vida, Rıdvan Yılmaz (Dk. 103 Welinton), Atiba, Pjanic (Dk. 68 Umut Meraş), Kenan Karaman (Dk. 80 Emirhan İlkhan), Josef, Larin (Dk. 80 Teixeira), Batshuayi

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı, Kudriashov, Eren Albayrak (Dk. 46 Mukairu), Bünyamin Balcı, Poli (Dk. 95 Floranus), Milosevic (Dk. 64 Hakan Özmert), Güray Vural, Ghacha (Dk. 64 Amilton), Doğukan Sinik (Dk. 98 Mustafa Erdilman), Crivelli (Dk. 75 Gökdeniz Bayrakdar)

Goller: Dk. 33 Atiba (Beşiktaş), Dk. 74 Atiba (Kendi kalesine) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 4 Veysel Sarı, Dk. 60 Boffin (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 55 Pjanic, Dk. 113 Welinton (Beşiktaş)