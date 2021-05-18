Beşiktaş, Süper Lig şampiyonluk kupasına yarın kavuşacak
2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, yarın Süper Lig şampiyonluk kupasını alacak.
AA
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Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, kupasını yarın düzenlenecek törenle kaldıracak.
Vodafone Park'ta düzenlenecek tören saat 19.03'te başlayacak. Lazer gösterilerinin yanı sıra Beşiktaşlı sanatçıların konserlerinin yer alacağı program 21.15'te sona erecek.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında taraftarın alınmayacağı kutlama töreni, yayıncı kuruluş tarafından canlı yayımlanacak.