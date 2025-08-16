Beşiktaş, Taylan Bulut’u kadrosuna kattı
Beşiktaş, 19 yaşındaki genç futbolcu Taylan Bulut ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Beşiktaş, anlaşmaya vardığı genç futbolcu Taylan Bulut ile sözleşme imzalandığını resmen duyurdu.
Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, nihai transferi hususunda Schalke 04 kulübüyle anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Taylan Bulut’la 5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Taylan Bulut’a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz" denildi.
Beşiktaş için dün İstanbul’a gelen Taylan Bulut, bugün de sağlık kontrolünden geçmişti.