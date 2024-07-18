Beşiktaş Teknik Direktörü Bronckhorst transferleri değerlendirdi

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Maribor kentinde sürdüren Beşiktaş'ın Hollandalı teknik adamı Giovanni van Bronckhorst, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Gelen herkesten memnunum. Takıma tecrübeli oyuncular kattık. Gabriel Paulista tecrübeli bir savunmacı. Rafa Silva istatiksel olarak goller ve asistlere bakarsak bir hücumcuda olması gereken sayılara ulaşmış bir oyuncu. Geçen sezon çok gol yiyen ve az gol atan bir takımımız vardı. Bu sene bunun tam tersini yapmaya çalışacağız. Ciro Immobile, Serie A'da ve uluslararası alanda goller atmış bir oyuncu. İkisinin gol katkısından eminim. Gelecek haftalarda ne kadar hazır olduğumuza bakacağız" dedi.

Sistem gelişme aşamasında

Oynatmak istediği oyunla ilgili bir soruyu tecrübeli teknik adam, "Sistemimiz halen gelişme aşamasında. Yeni bir sistem üstünde çalışıyoruz. Aramıza yeni katılan oyuncular oldu, elimizde mevcut oyuncular var. Onların kalitesine göre bu sistem değişiklik gösterecektir. Shakhtar Donetsk maçında iki 6'lı, bir 10'lu oynadık. Daha önce 5 hazırlık maçı oynamış, Şampiyonlar Ligi oynayacak bir takım. Ona göre değişiklik yapmak istedik. Ciro Immobile bu hafta sonu oynayacağımız maçta süre alacaktır. Semih'i de 30 dakika oynatmayı planlıyoruz" diye cevapladı.

Çok gol atan, az gol yiyen bir takım kurmayı planladıklarını ifade eden Hollandalı teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçen sezondan bu konuyla ilgili çok fazla veri görme fırsatım oldu... Avrupa'ya giden en kısa yol olarak sezon sonuna doğru odak kupaya kaymış. Hedefimiz artık daha fazla gol atmak olacak. Daha iyi savunma yapıp, daha az gol yiyeceğiz. Rafa Silva ve Immobile bu yüzden geldiler. Kariyerleri boyunca gol katkısı vermiş oyuncular. Paulista da savunmada bize yardımcı olacak bir isim."

Türkiye'de olmak benim için yeni bir meydan okuma

Türkiye'ye yeni bir meydan okuma için geldiğini söyleyen Giovanni van Bronckhorst, şunları kaydetti: "Hem hoca olarak hem futbolcu olarak birçok ülkede oynadım. Burası yeni bir futbol ülkesi ve benim için yeni bir meydan okuma. Türkiye'ye gelme sebebim de bu meydan okumayı yaşamaktı. Bunun için sabırsızlanıyorum. Takımı hazırlamaya çalışıyorum. Hoca olarak kontrol edebileceğim konularla ilgilenmek isterim. Hakemin penaltı vermesi, vermemesi, golü iptal etmesi benim elimde değil. Elimde olan doğru oyuncu tercihi ve doğru oyun. Sorumluluğum ve hazırlanmamız gereken taraf burası. İyi oynadığımızda gol atınca penaltıya ihtiyacımız olmayacaktır."

Rafa Silva'yı en tehlikeli yerde oynatmalıyız

Rafa Silva'nın hücumda çok farklı pozisyonlarda kullanabileceğini kaydeden Beşiktaşlı teknik adam, "Rafa Silva, Benfica'da çok değişik mevkilerde oynadı. Solda, sağda, 10 numarada ve hatta santraforda kullanıldı. Kendisi için mevki sorun olmayacaktır. Çok fazla mevkide oynayan hücumcularımız var. Bu sistem değişikliği ve rotasyonlar rakip için savunması zor durumlar oluşturacaktır. Santraforun arkasındaki oyuncularımız güçlü oyuncular. Kimi hızlı, kiminin adam eksiltme özelliği var. Rafa Silva'yı tek bir mevkide oynatmaktan ziyade oynayabileceği en tehlikeli yerde oynatmayı düşünmemiz gerekir" değerlendirmesinde bulundu.

Semih ve Mustafa'yı parlak bir gelecek bekliyor

Giovanni van Bronckhorst, genç oyuncularla ilgili yaptığı değerlendirmede "Gençler bana çok enerji veriyor. Bu oyunculara şans vermek keyifli. Semih milli bir oyuncu, daha da güçlenecek. Mustafa Hekimoğlu süre almaya başladı. Çok olgun bir oyuncu, fiziksel olarak çok güçlü, parlak bir geleceği var. O da gittikçe güçlenecek. İkisini de parlak bir gelecek bekliyor" şeklinde konuştu.

İlk maçımız Süper Kupa için çok heyecanlıyım

Beşiktaş'ta taraftarla birlikte unutulmayacak hatıralara sahip olmak istediğini kaydeden siyah-beyazlı çalıştırıcı, sözlerini şöyle tamamladı: "İstanbul'da taraftarlarımızla buluşacağımız maçlardan dolayı heyecanlıyım. Süper Kupa ilk maçımız olacak. Harika bir stadımız var. Taraftarlarla orada harika bir atmosfer oluşturacağız. Onların desteği çok önemli. Umarım birlikte uzun yıllar unutulmayacak hatıralara sahip olacağız."