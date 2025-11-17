Beşiktaş'tan açıklama: Sergen Yalçın operasyon geçirdi

Beşiktaş Kulübü, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonundan geçtiğini duyurdu. Siyah-beyazlı kulüp, Yalçın’ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve sürecin kontrol altında ilerlediğini belirtti.

Açıklamada, "Sergen Yalçın’ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Dün basın açıklaması yapmıştı

Kulüp yetkilileri, deneyimli teknik adamın ne zaman taburcu edileceğine dair ise bir açıklama yapmadı. Yalçın, dün kulüp başkanı Serdal Adalı ile birlikte Rafa Silva krizine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.