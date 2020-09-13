Beşiktaş Trabzon'da 3 golle kazandı

13 Eylül 2020

Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanına konuk oldu. Karşılaşma Beşiktaş'ın 3-1 galibiyetle sonuçlandı.

Beşiktaş'a 3 puanı getiren goller Tyler Boyd, Bernard Mensah ve Jeremain Lens'ten geldi. Trabzonspor'un golünü ise Abdülkadir Ömür attı.

Trabzonspor’un yeni transferi Flavio, gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

"Şansız bir ilk gol yediğimizi düşünüyorum"

Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında sahasında Beşiktaş'a 3-1 yenilen Trabzonspor'un teknik direktörü Eddie Newton, "Şansız bir ilk gol yediğimizi düşünüyorum. Daha sonra ikinci yarıda penaltı kararı ve kırmızı kartın ardından maç gerçekten bizim için çok zor bir hal almıştı." dedi.

Newton, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, özellikle ilk yarıda oynadıkları oyundan gayet mutlu olduğunu belirtti.

Sezon başı olması nedeniyle henüz tam hazır olmayan oyuncular da düşünüldüğünde kolay bir maç olmayacağını beklediklerini ifade eden İngiliz çalıştırıcı, "Genç arkadaşlara da bugün şans verdik. Onların gösterdikleri performanstan gayet mutlu olduğumuzu söylemeliyim. Şansız bir ilk gol yediğimizi düşünüyorum. Daha sonra ikinci yarıda penaltı kararı ve kırmızı kartın ardından maç gerçekten bizim için çok zor bir hal almıştı. Ancak ilk yarının tamamına hakim olduğumuzu da söylemeliyim." şeklinde konuştu.

Newton, golcü oyuncu Sörloth'un olmayışı ile ilgili bir soru üzerine, şunları kaydetti:

"Özellikle geçen sezon takım adına çok önemli işler yapmıştı. Henüz sezonun başındayız. Sezon başında da birlikte olamamıştık zaten. Bir hazırlık maçı oynadık, daha sonra milli maçlar nedeniyle ülkesine gitmesinden sonra kendisiyle çalışma fırsatı bulamadık. Diğer arkadaşlarımız duruma çok çabuk uyum sağladılar. En iyi oyuncularımızla sahadaydık. O oyuncularımızın da iyi mücadelesi vardı. Kendisi aramızda olsun ya da olmasın biz mücadelemizi vermeye devam edeceğiz ve bu bizi çok fazla etkilemeyecek. Maçın geneline baktığımızda özellikle ilk yarıda iyi oynayan bir takım olduğumuzu görebiliyoruz. Ama tabii ki penaltı ve kırmızı kartın etkisiyle kaybettiğimiz bir maç oldu bizim için."

İngiliz teknik adam, transfer beklentisine ilişkin ise "Tabii ki başkanımızla bu konu üzerinde her gün çalışıyoruz. Ancak dikkate almamız gereken şartlar var, bunların birincisi finansal şartlar. Başkanımızın birinci görevi takımı finansal olarak stabil halde tutabilmek. Dolayısıyla bunun da zor bir görev olduğu çok açık. Aynı zamanda iyi oyuncular da bulmanız gerekiyor. Kısa süre içinde veya 1 günde bitecek bir süreç değil, zaman gerekiyor. Her gün çalıştığımızı bütün düzenlemelere uyarak iyi iş çıkardığımızı söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

"Haklı bir galibiyet aldık"

Beşiktaş Antrenörü Murat Şahin ise galibiyetle başladıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Bugün maçın tamamına yakın bölümde galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyoruz. Haklı bir galibiyet aldık." dedi.

Hafta boyunca çalıştıkları şekilde oyun disiplinine sadık kaldıklarını ifade eden Şahin, şöyle devam etti:

"Sadece oyunun 20-25 dakikalık bölümünde ilk yarı savunma anlamında değil ama topa sahip olmada bölgeler arası geçiş yaparken biraz sıkıntı yaşadık. Golü bulduktan sonra bunu atlattık. Hazırlık dönemindeyiz. Sezona galibiyetle, moralle başlamak çok önemliydi. Kazanacak oyunu oynadığımızı düşünüyoruz. Maç boyunca Trabzonspor'un, yediğimiz gol dahil pozisyon vermeden oynadık. Buna karşılık da 3-1 gibi net skor aldık. Buradan oyuncularımızı; oynayan oynamayan herkesi tebrik ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, takımdaki eksikliklere ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın yokluğuna ilişkin soru üzerine, şu değerlendirmede bulundu:

"Tabii ki sezonun başındayız. Transfer dönemine 25-30 günlük bir süre var. Aramıza yeni katılacak oyuncular olacak. Mevkisel olarak eksikliklerimizin olduğu doğrudur. Hem yönetimimiz hem biz bu konularda çalışıyoruz. Görüşme halinde olduğumuz oyuncular var. Bunlar yavaş yavaş takımıza katılacaktır. Genel planlamada biz de fikstür çekildikten sonra ilk 4 haftalık bölümü, minimum hasarla atlatmaya çalışıyoruz. Bugünkü galibiyet bizim için artı bir iş oldu. Bu 4 haftalık süreç bittiğinde ve milli takım arası bittiğinde ve bizim 5. haftayı 'bay' çekmemizden dolayı, 3 haftalık sürecimiz var. Hem yeni gelecek arkadaşlar hem de şu an sakatlığı olan, hazır olmayan tüm oyuncularımızla beraber bu süreci geçirdikten sonra 6. hafta oynandığında takım halinde hazır olacağımızı düşünüyoruz. Buna göre bir planlama yaptık."

Maçtan önemli anlar

29. dakikada Beşiktaş karşılaşmanın ilk etkili atağında golü buldu. Sol taraftan gelişen siyah-beyazlı takımın atağında Boyd'un ceza alanı dışı sol çaprazından şutunda, savunmada Hüseyin Türkmen'in kafasından seken top kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluştu: 0-1

38. dakikada Necip Uysal'ın sağdan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Larin'in kafa vuruşunda, top üsten auta gitti.

42. dakikada Atiba'nın pasında, ceza alanı sol çaprazında kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Boyd'un şutunda, son anda araya giren savunma tehlikeyi önledi.

48. dakikada sağ taraftan rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına giren Mensah'ın sert şutunda, top direğin yanından auta çıktı.

62. dakikada sol taraftan Mensah'ın kullandığı köşe vuruşunda Atiba, Flavio ile girdiği mücadelede kendini yerde buldu. Video Yardımcı Hakem Uygulamasıyla pozisyonu izleyen hakem Ali Şansalan, penaltı noktasını gösterdi, Flavio'yu da ikinci sarı kartı göstererek kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

64. dakikada Mensah, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Uğurcan Çakır'ın sağ tarafından filelere gönderdi: 0-2

67. dakikada Nwakaeme'nin ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Ersin Destanoğlu, topu kontrol etti.

74. dakikada Beşiktaş, farkı 3'e yükseltti. Sol tarafta Dorukhan Toköz'ün ara pasında, oyuna yeni giren Lens yerden gelen topu kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelerle buluşturdu: 0-3

79. dakikada Abdülkadir Ömür'ün kullandığı serbest atışta, kaleci Ersin Destanoğlu, iki hamlede topu kontrol etti.

86. dakikada Trabzonspor, farkı 1'e indirdi. Campi'nin kendi yarı alanından uzun pasında, ceza yayı önüne çıkan kaleci Ersin Destanoğlu'dan önce Abdülkadir Ömür, kafayla topu filelere gönderdi: 1-3

90. dakikada N'Sakala'nın soldan ortasında, ceza alanı içinde Lens'in kafa vuruşunda top az farkla üsten auta çıktı.