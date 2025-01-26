Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor'a konuk oluyor: İlk 11’ler belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Onvo Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig'deki ilk maçına bu mücadeleyle çıkacak. Karılaşmada Siyah beyazlı ekibin ilk 11'i de belli oldu...
Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig'deki ilk maçına Antalyaspor deplasmanında çıkacak.
Norveçli teknik adam, siyah-beyazlı takımın başındaki ilk sınavına UEFA Avrupa Ligi’nde Athletic Bilbao karşısında çıktı.
İspanyol ekibini etkili oyunun yanı sıra 4-1 gibi farklı skorla geçen "Kara kartal"da teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, ligdeki ilk maçında da Antalya deplasmanında 3 puan hedefliyor.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Çakır'ın yardımcılıklarını ise Esat Sancaktar ile Mustafa Savranlar üstlenecek.
igde çıktığı 19 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Beşiktaş, topladığı 31 puanla 6. sırada bulunuyor.
Son 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 beraberlik yaşayan siyah-beyazlılar, 2025 yılında tüm kulvarlarda oynadığı 5 maçta 3 kez sahadan galip ayrıldı. Beşiktaş, 2 müsabakada ise eşitliği bozamadı.
Siyah-beyazlılar, "BAY" haftası öncesinde 3 puan hedefliyor.
Akdeniz temsilcisi ise ligde 6 galibiyet, 3 beraberlik, 10 yenilgi sonucunda topladığı 21 puanla 14. basamakta yer aldı.
İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i şöyle:
Mert Günok, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Ernest Muçi, Rafa Silva, Ciro Immobile