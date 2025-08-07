Beşiktaş tur için avantajı kaptı
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında İrlanda’nın St. Patrick’s takımını deplasmanda 4-1 mağlup etti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk karşılaşmasında Beşiktaş, deplasmanda İrlanda temsilcisi St. Patrick's Athletic ile karşılaştı.
Dublin'deki Tallaght Stadyumu'nda oynanan mücadelede siyah-beyazlı ekip rakibini 4-1 mağlup ederek tur için büyük bir avantaj yakaladı.
Beşiktaş’a galibiyeti getiren goller 8. dakikada Joao Mario’dan, 14, 23 ve 43. dakikalarda (penaltıdan) ise Tammy Abraham’dan geldi. Ev sahibi ekibin tek golünü 49. dakikada Power kaydetti.
Bu sonucun ardından Beşiktaş, İstanbul’daki rövanş mücadelesi öncesinde önemli bir skor üstünlüğü sağladı.