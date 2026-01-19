Beşiktaş-Kayserispor maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş maçının sonucu ne? Beşiktaş'ın puanı kaç, kaçıncı sırada? Beşiktaş'ın golünü kim attı?

Beşiktaş uzatmalarda 3 puanı kaptı
Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Beşiktaş, Kayserispor’u konuk etti. Mücadele, El Bilal Touré’nin 90+5’te attığı golle Beşiktaş’ın galibiyetiyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
21. dakikada Orkun Kökçü’nün pasında topla buluşan Abraham, ceza sahası çizgisi üzerinde sağına dönüp yaptığı vuruşta kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı kurtardı.
36. dakikada pasla kullanılan kornerde sağ taraftan Cerny’nin yaptığı ortada arka direkte El Bilal Toure’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazıt’da kaldı.
42. dakikada sağ kanattan Gözhan Sazdağı’nın ortasında ceza sahası içinde Cerny topu kontrol etti. Bu oyuncunun altıpasın sağından yaptığı vuruşta savunmadan seken top El Bilal Toure’ye çarpıp kaleye yönelirken kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
43. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Furkan Soyalp’in yaptığı vuruşta kaleci Ersin Destanoğlu kurtarışı sonrası meşin yuvarlak kornere gitti.
45+1. dakikada Orkun'un sağ kanattan ortasında Abraham göğsüyle topu El Bilal Toure'ye indirdi. Bu oyuncunun penaltı noktası üzerinden yaptığı sert vuruşta top az farkla dışarı gitti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada Mendes’in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mane’nin penaltı noktası gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Ersin Destanoğlu ayaklarıyla meşin yuvarlağı kurtardı.
58. dakikada orta alanda topla buluşan Cardoso, topu sürerek ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı uzak kale direğinin yanından auta gönderdi.
64. dakikada Mendes’in pasında topla buluşan Cardoso, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
70. dakikada sağ taraftan Rashica’nın yaptığı ortada kaleci Bilal Bayazıt’ın uzaklaştıramadığı topa ceza sahası içinde Orkun Kökçü vurdu. Bilal Bayazıt’ın kurtarışının ardından çizgi üzerinde savunmada Benasser meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.
86. dakikada sol taraftan Orkun Kökçü’nün sol taraftan kullandığı kornerde Onugkha’nın ters kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.
90+5. dakikada sağ taraftan Orkun Kökçü’nün yaptığı ortada, altıpasın gerisinde iyi yükselen El Bilal Touré’nin kafa vuruşunda üst direğe de çarpan top ağlara gitti. 1-0