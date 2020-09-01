Beşiktaş ve Alanyaspor'un rakipleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kurayla belli oldu.
Bu kura çekiminin ardından Beşiktaş, Alanyaspor ve 2. turu geçmesi halinde Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.
Beşiktaş, Borac Banja Luka - Rio Ave eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.
Alanyaspor ise Ventspils - Rosenborg müsabakasının galibiyle eşleşecek.
Öte yandan 2. ön eleme turunda Neftçi Bakü ile karşılaşacak Galatasaray ise turu geçmesi halinde Renova - Hajduk Split eşleşmesinin galibiyle oynayacak.