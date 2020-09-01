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Beşiktaş ve Alanyaspor'un rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kurayla belli oldu.

Beşiktaş ve Alanyaspor'un rakipleri belli oldu
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Bu kura çekiminin ardından Beşiktaş, Alanyaspor ve 2. turu geçmesi halinde Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.

Beşiktaş, Borac Banja Luka - Rio Ave eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.

Alanyaspor ise Ventspils - Rosenborg müsabakasının galibiyle eşleşecek.

Öte yandan 2. ön eleme turunda Neftçi Bakü ile karşılaşacak Galatasaray ise turu geçmesi halinde Renova - Hajduk Split eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

Alanyaspor Beşiktaş Galatasaray UEFA Avrupa Ligi

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