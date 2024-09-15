Beşiktaş ve Trabzonspor sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kalarak 1 puana razı oldu.

Bordo-mavililer 17. dakikada Okay Yokuşlu'nun kaydettiği golle öne geçerken, siyah-beyazlılar ise Gedson Fernandes'in 39. dakikada kaydettiği golle skora denge sağladı.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş 10 puanla 4. sırada yer alırken, Trabzonspor ise 3 puanla 13. sırada bulunuyor.

10 kişi kaldı

Karşılaşmanın 13. dakikasında Edin Visca'nın Rafa Silva'ya yaptığı faulün ardından VAR incelemesi yapıldı. İncelemenin ardından hakem Ali Şansalan Visca'yı doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

Boşnak oyuncu, Süper Lig'de Trabzonspor - Beşiktaş rekabeti tarihindeki en erken kırmızı kartı gördü.

Kariyerinin en skorer sezonu

Beşiktaş formasıyla bu sezon çıktığı 7 resmi maçta 5 gol atan Gedson Fernandes, en üst lig kariyerinin en yüksek sayısına ulaşarak en skorer sezonunu geçiriyor.

Süper lig'deki ilk gol

Trabzonspor'un bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü Beşiktaş'a atan Okay Yokuşlu, bordo-mavili formayla iç sahada 2717 gün sonra gol sevinci yaşadı (Nisan 2017'de vs Beşiktaş).