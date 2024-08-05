Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakipleri belli oldu

Ülkemizi Avrupa'da temsil edecek olan ekiplerimiz Beşiktaş ile Trabzonspor için bugün kura çekimi heyecanı yaşandı ve rakipler belli oldu.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi elemeleri play-off turunda Partizan (Sırbistan)-Lugano (İsviçre) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

Trabzonspor rakibi

Trabzonspor, 3. Eleme Turu'nda Rapid Wien'i elemesi halinde Braga - Servette eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak. Bordo - mavililer, ilk maçı deplasmanda oynayacak.