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Beşiktaş yeni transferini duyurdu

Beşiktaş, Emrecan Uzunhan'ın transferi için oyucu ve kulübü İstanbulspor ile görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Beşiktaş Kulübü, İstanbulspor'dan savunma oyuncusu Emrecan Uzunhan'ın transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Kara kartallar, 21 yaşındaki savunmacı ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak ve bu transfer karşılığında İstanbulspor'a 2 milyon Euro transfer bedeli ödeyecek.

Genç stoper, sağlık kontrollerinin ardından Beşiktaş'ın İspanya kampına katılacak.