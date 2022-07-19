Beşiktaş yeni transferini duyurdu
Beşiktaş, Emrecan Uzunhan'ın transferi için oyucu ve kulübü İstanbulspor ile görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi.
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Beşiktaş Kulübü, İstanbulspor'dan savunma oyuncusu Emrecan Uzunhan'ın transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.
Kara kartallar, 21 yaşındaki savunmacı ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak ve bu transfer karşılığında İstanbulspor'a 2 milyon Euro transfer bedeli ödeyecek.
Genç stoper, sağlık kontrollerinin ardından Beşiktaş'ın İspanya kampına katılacak.