Beşiktaş Yunanistan'da tur peşinde

25 Ağustos 2020

Avrupa kupalarındaki 223. mücadelesine çıkacak Kara Kartallar tek maç üzerinden oynanacaj karşılaşmada turu geçen taraf olmak istiyor.

"Hedefimiz gruplara kalmak"

PAOK maçı öncesinde açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda karşılaşacakları Yunanistan'ın PAOK takımını geçerek yollarına devam etmek istediklerini söyledi.

Yalçın, karşılaşmanın yapılacağı Selanik kentindeki Toumba Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Genç teknik adam, PAOK müsabakasına hazırlanmak için 2 haftalık antrenman süreci geçirdiklerini belirterek, "Sezon bittikten sonra çok fazla ara vermedik. Sezon bittikten sonra 10 günlük aradan sonra yeniden antrenmanlara başladık. Ayrılan oyuncularımız ve aramıza yeni katılan bazı arkadaşlarımız oldu. Elimizden geldiğince tura hazırlanmaya, oyuncularımızı tamamen yarınki maça odaklanmasını sağlamaya çalıştık. PAOK'un Yunanistan'ın iyi takımlarından biri olduğunu biliyoruz. İki taraf için de zor bir mücadele olacak. Umarım iyi mücadele eden, biraz da şansı olan taraf kazanır." diye konuştu.

Teknik ekip olarak ilk kez böyle bir seviyede maça çıkacaklarını aktaran Sergen Yalçın, "Oldukça fazla heyecanlıyız. Teknik ekip olarak da ilk defa UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi oynuyoruz. İlk defa böyle bir şansımız oldu. Heyecanlı olmamız gayet normal. Yolumuza devam etmek istiyoruz. Hedefimiz gruplara kalmak." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, turu geçmenin önemine değinerek, "Bizim için çok önemli ve değer verdiğimiz bir maç. Tur atlayabilirsek önümüzde çok daha mutlu bir şekilde bakabiliriz, farklı planlar yapabiliriz. Bu tur çok önemli ve geçilmesi gereken bir tur. Rakibimiz de doğal olarak aynı şeyleri düşünüyor. Umarım güzel, dostça ve zevkli bir müsabaka olur ve hak eden taraf turu geçer." şeklinde görüş belirtti.

Turun tek maç üzerinden oynanacak olmasını değerlendiren Sergen Yalçın, hata yapan takımın eleneceğini söyledi.

PAOK'un çalışmalara kendilerinden önce başladığını anlatan Yalçın, şöyle devam etti:

"Tek maç olması çok zor. Yapılan hataların telafisi olmayacak. Hata yapan tarafın eleneceği bir maç. Rakibimizi tanıyoruz. Bizden daha hazır durumdalar. Daha kontrollü bir oyun oynamayı düşünüyoruz. Çok riske edilecek bir oyun olmayacak gibi görünüyor. Daha kontrollü, daha sağlam duran, daha güçlü oyun karakterimizi sahaya yansıtmak istiyoruz. PAOK ile oyun tarzlarımız farklı. Rakibimiz üçlü savunmayla oynuyor. Biz daha farklı oynuyoruz. Taktiksel anlamda da zor bir maç olacak gibi görünüyor."

Sergen Yalçın, bir basın mensubunun, "Beşiktaş'ı favori görüyor musunuz?" şeklindeki sorusunu, "Şansların eşit olduğunu düşünüyorum." diyerek cevapladı.

Adem Ljajic'in sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadığını aktaran Yalçın, "Adem Ljajic ilk antrenmanda sakatlandı. Hala takım antrenmanlarına başlamadı. O yüzden Adem Ljajic'i kadroya alamadık." şeklinde konuştu.

"Turu geçmeye hazırız"

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın ile basın toplantısına katılan Atiba Hutchinson ise PAOK ile yapacakları maça iyi hazırlandıklarını söyledi.

Turu geçme hedefiyle çalıştıklarını belirten Kanadalı futbolcu, "İki haftalık hazırlık sürecimiz oldu. Ana odağımız turu geçmekti. İyi hazırlandık. Kondisyonumuz üst seviyede. Her şeyin güzel olması için elimizden geleni yapacağız. Maçı heyecanla bekliyoruz. Maça ve turu geçmeye hazırız. Bu turu geçtiğimiz takdirde iki tur daha kalıyor. Amacımız gruplara kalmak." diye konuştu.

Yunanistan'a seyahatlerinde herhangi bir sorun yaşamadıklarını aktaran Hutchinson, "Burada iyi karşılandık, iyi ağırlandık. Bize iyi bir misafirperverlik gösterildi. Havalimanında Kovid-19 protokolleri nedeniyle bekleme süremiz oldu. Bu da normal ve beklediğimiz bir şeydi. Misafirperverlikleri için herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Atiba Hutchinson, sezonu kısa süre önce açtıkları hatırlatılarak bu durumun yarınki müsabakada soruna neden olup olmayacağıyla ilgili soruyu, "Çok da önemli olduğunu düşünmüyorum. İdmanlara başlamak için çok uzun bir süre beklemedik. İki haftadır idman yapıyoruz. Sezon bittikten kısa bir süre sonra antrenmanlara başladığımız için kondisyon olarak düşmedik. Kendimizi iyi hissediyoruz. Bu maça iyi hazırlandık ve yarın buradan gerekli sonucu alacağız." diye yanıtladı.

PAOK'tan birkaç oyuncu bildiğini dile getiren siyah-beyazlı oyuncu, "PAOK, hafife alınacak bir takım değil. Birbirini tanıyan bir takım. Bireysel yetenekleri olan bir ekip. Gerekli analizlerimizi yaptık. Hocamız gerekli şeyleri bize söyledi. Ofansif ve defansif olarak neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. Maça hazırız." şeklinde görüş belirtti.

"Beşiktaş harika futbolculara sahip"

Karşılaşma öncesinde basın mensupları ile bir araya gelen PAOK teknik direktörü Abel Ferreira, Beşiktaş'ın harika futbolculara sahip çok iyi bir takım olduğunu söyledi.

Hedeflerinin kazanmak olduğunu belirten Ferreira, ''Kazanma arzumuzu, oyunun her anında rakibimize hissettireceğiz.'' dedi.

Futbol dışı faktörlerin yarınki maçı etkileyip etkilemeyeceği sorusu üzerine ise Ferreira ''Söyleyebileceğim tek şey, yarınki maçın ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyorum ve buna cevabımız sahada olacak. Yarın sahada fark yaratmak ve kulübümüzü onurlandırmak istiyoruz.'' cevabını verdi.

"PAOK'tan sıcak karşılama"

Yunanistan temsilcisi PAOK, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda karşılaşacağı Beşiktaş'a bir sürpriz hazırladı.

PAOK takımı, karşılaşmanın yapılacağı Toumba Stadı'nda Beşiktaş'ın soyunma odasındaki taktik tahtasına Türkçe olarak, "Siz bizim siyah-beyaz kardeşlerimizsiniz." yazdı.

Beşiktaş Kulübü de bu anlamlı mesajı sosyal medya hesabından "Bu sıcak karşılama için teşekkürler" notuyla paylaşarak, PAOK takımına teşekkür etti.

Beşiktaş Avrupa'da 223. maçına çıkacak

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Yunanistan'ın PAOK takımı ile karşılaşacak siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarındaki 223. mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 222 maçta rakiplerine 84 kez üstünlük kurdu. 92 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 294 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 323 gol gördü.

Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükselen Kara Kartallar, Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdırırken, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi. Siyah-Beyazlılar, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.

Yunan takımlarıyla oynanan maçlar

Yunan takımlarıyla tarihinde 4 kez karşı karşıya gelen Beşiktaş, birini kazanıp 3'ünden beraberlikle ayrıldı.

2014-2015 sezonunda bu ülke takımlarından Asteras ile Avrupa Ligi'nin gruplarında karşılaşan siyah-beyazlı ekip, rakibiyle 1-1 ve 2-2 berabere kaldı.

2016-2017'de Avrupa Ligi'nin son 16 turunda Olympiakos ile eşleşen Beşiktaş, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı rakibini İstanbul'da 4-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Rakip filelere 8 gol bırakan siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 5 gol gördü.

Avrupa kupalarında iki kez rakiplerini hükmen galibiyetlerle saf dışı bırakan siyah-beyazlılar, bunlardan birini Yunan ekiplerine karşı aldı.

Beşiktaş, 1958-1959 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Olympiakos'un sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen galip ilan edildi.

Siyah-beyazlı ekip ayrıca 1986-1987'de aynı kupada 2. turda Kıbrıs Rum Kesimi'nin APOEL ekibinin sahada yer almaması sonrası hükmen galip ilan edilip turu geçen taraf oldu.