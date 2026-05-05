Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti

Tüpraş Stadı'nda oynanan maçın 90+5. dakikasında TÜMOSAN Konyaspor, penaltı kazandı. 90+8'inci dakikada penaltıyı kullanan Enis Bardhi, topu ağlara göndererek Konyaspor'u finale taşıdı.

Direklere takıldı

Beşiktaş, Konyaspor karşısında iki kez direkleri geçemedi. Karşılaşmanın 36. dakikasında El Bilal Toure'nin ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak üst direkten dönerken siyah-beyazlıların taraftar desteğiyle rakip kalede etkili olduğu bölümlerde bir kez daha direk gole izin vermedi. 65'inci dakikada Orkun Kökçü'nün şutunda top bir kez daha direkten döndü.

Yine evinde elendi

Kupaya Tüpraş Stadı'nda veda eden Beşiktaş, geçen sezonki sonun benzerini yaşadı. Geçen sezon çeyrek final maçında Tüpraş Stadı'nda Göztepe'yi ağırlayan siyah-beyazlı ekip, rakibine 3-1 yenilerek Türkiye Kupası'nda saf dışı kalmıştı.

Taraftar istedi, Cerny girdi

Beşiktaş'ın maçtaki tek oyuncu değişikliği, taraftarın tezahüratları sonrası gerçekleşti.Tribünlerin 82. dakikada Vaclav Cerny'nin oyuna girmesi için Çek oyuncunun adına tezahürat yapmasının ardından teknik direktör Sergen Yalçın, maçtaki tek hamlesini yaptı ve 83. dakikada Asllani'nin yerine Cerny oyuna girdi.

Sergen Yalçın istifaya davet edildi

Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşmanın sona ermesinin ardından teknik direktör Sergen Yalçın'ı istifaya davet etti.

Penaltı golünün ardından tepkisini önce yönetime yönelten siyah-beyazlı futbolseverler, daha sonra Sergen Yalçın için "Sergen istifa" tezahüratı yaptı.

Konyaspor ikinci kez finalde

Geçen sezon yarı finalde Galatasaray'a 5-1 yenilerek final şansını kaybeden Konyaspor, Beşiktaş'ı eleyerek tarihinde ikinci kez adını finale yazdırdı.

İlk finalini 2016-2017 sezonunda oynayan yeşil-beyazlı ekip, normal süresi ve uzatma bölümleri golsüz tamamlanan maçta RAMS Başakşehir'e penaltılarda 4-1 üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu.

Konyaspor, Natura Dünyası Gençlerbirliği-Trabzonspor eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.