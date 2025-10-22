Konyaspor-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Konyaspor-Beşiktaş maç soncu ne? Beşiktaş'ın gollerini kim attı? Beşiktaş'ın puanı kaça çıktı?

Beşiktaş zorlu Konya deplasmanından galip ayrıldı
Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Konyaspor, sahasında Beşiktaş ile karşılaştı. Müsabaka konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Konyaspor, sahasında Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada sol kanatta topla buluşan Pedrinho'nun ortasında topla buluşan Muleka'nın dokunuşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
21. dakikada Orkun Kökçü'nün sol kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Nididi kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1
37. dakikada sağ kanattan Jinho Jo'nun ortasında ceza sahası içinde Umut Nayir'in volesinde kaleci Ersin topu çeldi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
65. dakikada Ndidi’nin ara pasında ceza sahasının sol çaprazından Rıdvan’ın ortasında kaleci Deniz'in uzaklaştırmaya çalıştığı top Orkun’un önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda Deniz topu çeldi.
73. dakikada orta sahada topla buluşan Rashica'nın uzun pasında kaleci Deniz topu kontrol etmek isterken Abraham araya girip meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. 0-2
81. dakikada sağ kanattan Tunahan’ın ceza sahasına ortasında Enis Bardhi’nin şutunda meşin yuvarlak auta gitti.