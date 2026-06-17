Beşiktaş'ın Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu kura çekiminde Beşiktaş'ın rakibi Danimarka temsilcisi Midtjylland olarak belirlendi.

Siyah-beyazlı ekip, eşleşmenin ilk karşılaşmasını 23 Temmuz'da sahasında oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 30 Temmuz'da Danimarka'da yapılacak.

Geçtiğimiz sezon Danimarka Süper Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan Midtjylland'ın kadrosunda milli futbolcu Aral Şimşir de yer alıyor.

"Hocamıza güveniyoruz"

Kura çekiminin ardından değerlendirmelerde bulunan Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, şu ifadeleri kullandı:

"Oyuncularımıza güveniyoruz. Hocamıza çok çok fazla güveniyoruz. Hocamız bu tür elemeleri defalarca oynamış, Konferans Ligi'nde iki defa final görmüş bir teknik direktör. Hafta arası oynanan maçlara iyi hazırlık yaptığını biliyoruz, iki defa İtalya Kupası finaline yükseldi, birini kazandı. Kimseden çekineceğimiz bir durum yoktur."