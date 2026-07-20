Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki olası rakibi belli oldu
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka temsilcisi Midtjylland ile karşılaşacak Beşiktaş'ın, turu geçmesi halinde 3. eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu. Siyah-beyazlılar, Tromso-Hradec Kralove eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonuna 2. eleme turundan başlayacak Beşiktaş'ın, turu geçmesi halinde 3. eleme turundaki olası rakibi belli oldu.
UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde siyah-beyazlıların muhtemel rakibi, Norveç temsilcisi Tromso ile Çekya ekibi Hradec Kralove arasındaki eşleşmenin galibi oldu.
Süper Lig'i geçen sezon dördüncü sırada tamamlayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka ekibi Midtjylland ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, eşleşmenin ilk maçını 23 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de Tüpraş Stadı'nda oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 30 Temmuz'da Danimarka'da yapılacak.,