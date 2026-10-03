Beşiktaş'ın borcu açıklandı

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Beşiktaş Kulübü'nün toplam borcu belli oldu. Siyah-beyazlı kulübün 31 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla borcunun 27 milyar 521 milyon 43 bin 733 liraya ulaştığı açıklandı.

Haliç Kongre Merkezi Haliç Blok Oditoryumu'nda gerçekleştirilen genel kurulda, Beşiktaş'ın mali durumuna ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Genel kurulda kürsüye çıkan denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk, kulübün mali tablosuna ilişkin üyelere bilgi verdi.

Şentürk, Beşiktaş Kulübü'nün 31 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla toplam borcunun 27 milyar 521 milyon 43 bin 733 lira olduğunu bildirdi.