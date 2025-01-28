Beşiktaş'ın Cengiz Ünder transferi iptal oldu!
Futbolcu Cengiz Ünder'in Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transferi iptal oldu. Transferin mali sebeplerden ötürü iptal edildiği öğrenildi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Milli futbolcu Cengiz Ünder’in Fenerbahçe’den Beşiktaş’a transferi, mali şartlarda anlaşılamaması üzerine iptal oldu. Transferin Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın maaş tutarını gerekçe göstererek iptal edildiği öğrenildi.
Anlaşma sağlansaydı Ünder, Fenerbahçe’den Beşiktaş’a 1,5 yıllığına kiralık olarak transfer edilecekti.
Dün akşam saatlerinde iki kulübün anlaşmaya vardığı haberleri gündem olmuştu. Cengiz Ünder transferine Beşiktaş taraftarı tepki göstermişti.