Beşiktaş'ın eski futbolcusu Michael Eneramo genç yaşta hayatını kaybetti! Eneramo neden öldü?

Attığı taklalarla da adından bir dönem söz ettiren Michael Eneramo'nun kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Eneramo'nun Kaduna eyaletinde bir futbol maçı sırasında yere yığıldığı bildirildi.

2013 yılında ciddi risk tespit edilmişti

2013 yazında Michael Eneramo’nun Sivasspor’dan Beşiktaş’a transfer sürecinde yapılan sağlık kontrolleri, beklenmedik bir sonucu ortaya çıkarmıştı. Yapılan detaylı incelemelerde tecrübeli golcünün kalbinde ciddi bir risk tespit edildiği ve bu nedenle forma giymesine izin verilmediği öne sürülmüştü.

O dönemdeki değerlendirmelerde, Eneramo’nun kalp kaslarının yeterince verimli çalışmadığı ve bu durumun genel fiziksel performansını olumsuz etkileyebileceği ifade edilmişti. Hatta söz konusu problemin dizine kadar yansıyan bir etki oluşturduğu da iddialar arasında yer almıştı.

Nijeryalı futbolcu, kariyeri boyunca Türkiye’de forma giydiği takımlarla toplam 147 karşılaşmaya çıkarken, 45 kez gol sevinci yaşamıştı.