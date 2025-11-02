Google Haberler

Beşiktaş'ın güncel borcu belli oldu

Beşiktaş'ın güncel borcu, 17 milyar 731 milyon 767 bin 706 TL olarak açıklandı.

Beşiktaş Kulübü'nün 2025 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda siyah-beyazlı kulübün güncel borcu açıklandı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda mali konularla ilgili bilgi veren denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk yaptığı konuşmada, siyah-beyazlı kulübün borcunun 31 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla 17 milyar 731 milyon 767 bin 706 lira olduğunu söyledi.

