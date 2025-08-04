Beşiktaş’ın Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde mücadele eden Beşiktaş’ın play-off turundaki muhtemel rakibi netleşti. Siyah-beyazlılar, St. Patrick’s’i elemesi halinde Kazakistan temsilcisi Astana ile İsviçre ekibi Lausanne-Sport arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak. Play-off karşılaşmaları 21 ve 28 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye’yi temsil eden Beşiktaş, 3. ön eleme turunda karşı karşıya geleceği İrlanda temsilcisi St. Patrick's’i elemesi durumunda play-off turundaki muhtemel rakibiyle eşleşmiş olacak.
İsviçre’nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde bugün gerçekleşen kura çekiminde, Beşiktaş'ın play-off turunda karşılaşabileceği takım da belli oldu.
Siyah-beyazlılar, bu turu geçmeleri halinde Astana (Kazakistan) ile Lausanne-Sport (İsviçre) eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak.
UEFA Konferans Ligi’nde play-off turu maçlarının ilki 21 Ağustos tarihinde, rövanş karşılaşmaları ise 28 Ağustos tarihinde oynanacak.