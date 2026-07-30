Beşiktaş'ın Midtjylland karşısında ilk 11'i belli oldu
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Danimarka temsilcisi Midtjylland'a konuk olan Beşiktaş'ta mücadele öncesi ilk 11'ler açıklandı. Siyah-beyazlı ekip, ilk maçta elde ettiği 1-0'lık avantajı koruyarak tur atlamayı hedefliyor.
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Beşiktaş, Danimarka temsilcisi Midtjylland'a konuk oluyor. Danimarka'nın Herning kentindeki MCH Arena'da oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
İngiltere Futbol Federasyonu'ndan John Brooks'un yöneteceği karşılaşmada Neil Davies ve Nick Greenhalgh yardımcı hakem olarak görev yapacak.
İlk maçı sahasında 1-0 kazanan siyah-beyazlı ekip, deplasmanda da avantajını koruyarak adını bir üst tura yazdırmayı amaçlıyor.
Karşılaşma öncesinde iki takımın ilk 11'leri belli oldu:
Beşiktaş: Nübel, Salih, Oh, Orkun, Olaitan, Cerny, İlhan, Rıdvan, Djalo, Emirhan, Murillo.
Midtjylland: Olafsson, Kristensen, Erlic, Bech, Castillo, Billing, Pedro Bravo, Andreasen, Osario, Franculino, Guesung Cho.