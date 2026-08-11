Beşiktaş'ın play-off'taki muhtemel rakibi belli oldu
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükselmesi durumunda Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile karşı karşıya gelecek.
Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş mücadelesinde Beşiktaş, 1-0'ın rövanşında Hradec Kralove'yi Tüpraş Stadyumu'nda ağırlayacak.
Siyah-beyazlıların turu atlaması durumunda adını play-off turuna yazdıracak.
Siyah-beyazlılar play-off turunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Dinamo Zagreb'e toplamda 7-1'lik skorla elenene Litvanya ekibi Kauno Zalgiris ile karşılaşacak.