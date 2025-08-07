Beşiktaş'ın St. Patrick's karşısındaki ilk 11'i belli oldu
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında İrlanda’nın başkenti Dublin’de oynanacak St. Patrick's-Beşiktaş maçının hakem ve takım kadroları belli oldu.
Stat: Tallaght
Hakemler: David Smajc, David Gabrovec, Tomaz Cerne (Slovenya)
St. Patrick's: Anang, McLaughlin, Redmond, Grivosti, McClelland, Forrester, Lennon, Leavy, Mulraney, Power, Melia
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Jurasek, Demir Ege Tıknaz, Orkun Kökçü, Rafa Silva, Muçi, Joao Mario, Abraham