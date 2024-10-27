Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı

ICC İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk yaptığı konuşmada, siyah-beyazlı kulübün borcunun 31 mayıs 2024 tarihi itibarıyla 12 milyar 271 milyon 873 bin 83 lira olduğunu söyledi.

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Kaan Şakul ise siyah-beyazlı kulübün net borcunun 8 Milyar 429 milyon lira olduğunu belirterek, "Denetim kurulunun açıkladığı rakamlar doğru. Ben ibraya konu rakamların da enflasyon muhasebesine göre tutulmuş rakamlar olduğunun altını çizdim." ifadesini kullandı.

ICC İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk yaptığı konuşmada, siyah-beyazlı kulübün borcunun 31 mayıs 2024 tarihi itibarıyla 12 milyar 271 milyon 873 bin 83 lira olduğunu söyledi.

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Kaan Şakul ise siyah-beyazlı kulübün net borcunun 8 Milyar 429 milyon lira olduğunu belirterek, "Denetim kurulunun açıkladığı rakamlar doğru. Ben ibraya konu rakamların da enflasyon muhasebesine göre tutulmuş rakamlar olduğunun altını çizdim." ifadesini kullandı.