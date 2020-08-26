Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
PAOK'a 3-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli oldu.
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Yunanistan temsilcisi PAOK'a 3-1 yenilerek Devler Ligi'ne veda eden Beşiktaş yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Turnuvaya 3. ön eleme turundan katılacak Kara Kartallar, seri başı olarak katılacağı turnuvadaki muhtemel rakipleri ise şunlar olacak:
Rijeka / Hırvatistan
Charleroi / Belçika
Desna / Ukrayna
SonderjyskE / Danimarka
Anorthosis / Kıbrıs Rum Kesimi
St. Gallen / İsviçre
Vojvodina / Sırbistan
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu maçları da tek maç üzerinden oynanacak, play-off maçlarında ise çift maç sistemine geçilecek.