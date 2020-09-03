Beşiktaş'ta gidecek isimler netleşiyor

03 Eylül 2020

Son olarak Francisco Montero'yu renklerine bağlayan ancak lisans çıkartamayan Kara Kartallar, yabancı kontenjanında yer açmak istiyor.

Beşiktaş'tan ayrılması beklenen isimlerin başında Enzo Roco geliyor. Şilili savunmacının alacaklarının büyük kısmını istemesi ise bu ayrılıkta sorun yaşatıyor.

TRT Spor'un haberine göre, diğer alternatifler ise Douglas ve Isimat-Mirin.

Sağ bek için Davide Santon ile anlaşan ancak takım harcama limiti ve yabancı sayısından dolayı henüz imza aşamasına gelemeyen siyah beyazlılarda, bu sorunun birkaç gün içinde çözülmesi bekleniyor.

Diğer yandan kanat takviyesi de yapmak isteyen Beşiktaş yönetimi, Gökhan Töre ile temasını sürdürüyor.

28 yaşındaki futbolcunun, yakın zamanda Yeni Malatyaspor ile bonservis sorununu çözüp siyah beyazlılara imza atması planlanıyor.