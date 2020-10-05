Beşiktaş'ta gündem yeniden Balotelli

05 Ekim 2020

Daha önce transferi gündeme gelen ancak teknik direktör Sergen Yalçın tarafından veto edilen Balotelli transferi için Beşiktaş bir kez daha hamle yapmaya hazırlanıyor.

Golcü sorununu çözmek isteyen Kara Kartallar, serbest durumda olan 30 yaşındaki futbolcuyu bedelsiz olarak transfer etmek istiyor.

NTV Spor'un haberine göre, bugün yapılacak son görüşmenin ardından anlaşmaya varılması ve evrakların yetişmesi halinde Mario Balotelli kariyerine Beşiktaş’ta devam edecek.