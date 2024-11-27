Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın yerine getirilen Hüseyin Yücel kimdir, nereli, kaç yaşında?

Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. bugün yazılı açıklama yayınlayarak başkan Hasan Arat'ın şirket başkanlığındna istifa ettiğini açıkladı. Arat'ın yerine geçici olarak ikinci Başkan Hüseyin Yücel getirildi.

Beşiktaş'ın açıklamasının ardından Hüseyin Yücel futbolseverler tarafından merak konusu oldu.

Hüseyin Yücel kimdir, nereli, kaç yaşında?

İstanbul'da 11 Ağustos 1982'de doğan Hüseyin Yücel, aslen Giresunlu. Yücel İstanbul'da Saint Benoit Lisesi’ni bitirmesinin ardından Fransa'da Paris 1 Panthéon-Sorbonne Üniversitesi'nde ekonomi ve işletme bölümlerinde lisans eğitimi aldı. İki çocuk babası olan 42 yaşındaki Yücel, İngilizce ve Fransızca biliyor.

Hüseyin Yücel ne iş yapıyor, Beşiktaş'taki görevleri neler?

Üniversiteden 2005'te mezun olunca Türkiye’ye dönen Yücel, aile şirketlerinde çeşitli bölümlerde görev alırken, 2011'de Bahçeşehir Koleji ve Uğur Okulları’nın İcra Kurulu Başkanlığı'nı üstlendi.

Yücel 2017'de Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Basketbol Takımı’nı kurarken, takım ilk yılında Süper Lig'e çıktı, 2022'de FIBA Europe Cup Şampiyonluğunu kazandı.

Hüseyin Yücel, 2018 – 19 sezonunda Beşiktaş'ta Yönetim Kurulu üyeliği ve asbaşkanlık görevlerinde bulundu. Yücel kulüpte ikinci başkan olarak görev yapıyordu.