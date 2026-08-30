Beşiktaş'ta iki ayrılık birden: Hadziahmetovic ve Al-Musrati'nin sözleşmeleri feshedildi

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Siyah-beyazlı ekipte kadro yapılanması kapsamında iki futbolcuyla yollar ayrıldı. Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic ve Moatasem Al-Musrati'nin sözleşmelerinin karşılıklı anlaşma sonucunda feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamalarla duyurdu.

Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı açıklamada, Hadziahmetovic için, "Profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

30 yaşındaki Al-Musrati'nin sözleşmesinin de karşılıklı anlaşmayla sona erdirildiği bildirildi.

Hadziahmetovic, Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 60 maçta 1 gol kaydetti. Al-Musrati ise siyah-beyazlı takımda 38 karşılaşmada 3 gol attı.