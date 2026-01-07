Beşiktaş'ta Jonas Svensson ile yollar ayrıldı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonundan bu yana formamızı giyen, bu süre zarfında kazandığımız bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan profesyonel futbolcularımızdan Jonas Svensson'la yollarımız ayrılmıştır. Jonas Svensson'a kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

32 yaşındaki sağ bek, Beşiktaş kariyerinde 71 maça çıkarken 1 gole imza attı.