Beşiktaş'ta kriz derinleşiyor: İstifa sayısı 4'e çıktı! İletişim sorumlusu Işıl Zeybek istifa etti

Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarı dinmek bilmiyor. Siyah-beyazlı kulüpte, iletişimden sorumlu yönetici Işıl Zeybek de istifasını yönetime sundu. Zeybek’in istifası, aynı gün içerisinde asbaşkan Onur Göçmez'in görevinden ayrıldığını duyurmasının ardından geldi.

Yaşanan bu ayrılıklar, Beşiktaş camiasında belirsizliklere ve yönetimle ilgili tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı. Son dönemde kulüpte hareketli günler yaşanıyor. Gece saatlerinde, Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel’ın görevden ayrıldıkları açıklanmıştı.

Beşiktaş kulübü, bu ayrılıklarla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

“Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanımız Bradley Howard Friedel ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel’a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.”

Bu ayrılıklar zinciri, Beşiktaş yönetiminde kapsamlı bir değişim yaşanabileceği yönündeki yorumları beraberinde getirdi. Özellikle asbaşkan Onur Göçmez’in istifasıyla birlikte, kulübün iletişim ayağında önemli bir görev üstlenen Işıl Zeybek’in de ayrılması, camiada endişeleri artırdı.

Taraftarlar ve futbolseverler, Beşiktaş yönetimindeki bu hızlı değişimin, kulüp yapısına ve sportif başarılara Fenerbahçe derbisi öncesi nasıl yansıyacağını merakla bekliyor.