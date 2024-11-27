Beşiktaş'ta kriz derinleşiyor: İstifa sayısı 4'e çıktı! İletişim sorumlusu Işıl Zeybek istifa etti
Son dakika haberi... Beşiktaş’ta üst üste yaşanan istifalara bir yenisi daha eklendi. İletişimden sorumlu yönetici Işıl Zeybek, istifasını yönetime sundu. Gün içerisinde kulübün asbaşkanı Onur Göçmez’in de istifa ettiği açıklanmıştı. Kulüpteki bu ayrılıklar, siyah-beyazlı camiada geleceğe dair endişeleri artırıyor.
Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarı dinmek bilmiyor. Siyah-beyazlı kulüpte, iletişimden sorumlu yönetici Işıl Zeybek de istifasını yönetime sundu. Zeybek’in istifası, aynı gün içerisinde asbaşkan Onur Göçmez'in görevinden ayrıldığını duyurmasının ardından geldi.
Yaşanan bu ayrılıklar, Beşiktaş camiasında belirsizliklere ve yönetimle ilgili tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı. Son dönemde kulüpte hareketli günler yaşanıyor. Gece saatlerinde, Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel’ın görevden ayrıldıkları açıklanmıştı.
Beşiktaş kulübü, bu ayrılıklarla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:
“Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanımız Bradley Howard Friedel ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel’a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.”
Bu ayrılıklar zinciri, Beşiktaş yönetiminde kapsamlı bir değişim yaşanabileceği yönündeki yorumları beraberinde getirdi. Özellikle asbaşkan Onur Göçmez’in istifasıyla birlikte, kulübün iletişim ayağında önemli bir görev üstlenen Işıl Zeybek’in de ayrılması, camiada endişeleri artırdı.
Taraftarlar ve futbolseverler, Beşiktaş yönetimindeki bu hızlı değişimin, kulüp yapısına ve sportif başarılara Fenerbahçe derbisi öncesi nasıl yansıyacağını merakla bekliyor.