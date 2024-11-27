Beşiktaş'ta kriz derinleşiyor: İstifa sayısı 5'e çıktı! Medya koordinatörü Okay Karacan istifa etti

Beşiktaş'ta teknik ekipten Samet Aybaba ve Brad Friedel’ın görevden alınmasının ardından kulüp içindeki yönetim krizi su yüzüne çıkmaya başladı. Peş peşe gelen istifalar, siyah-beyazlı kulüpte gerginliği artırdı.

Görevlerinden ayrılan isimler (Beşiktaş'ta kimler istifa etti?)

İlk olarak asbaşkan Onur Göçmez, görevinden ayrıldığını yazılı bir bildiri ile kulübe sundu. Göçmez’in ardından iletişimden sorumlu yönetici Işıl Zeybek de istifasını yönetime iletti. En son ise Beşiktaş’tan yapılan açıklamada, medya ve iletişim grubu koordinatörü Okay Karacan ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Mete Vardar’dan ayrılık sinyali

Beşiktaş yönetiminde bir başka isim, Mete Vardar, UEFA Avrupa Ligi’nde oynanacak Maccabi Tel Aviv maçı sonrası görevinden ayrılabileceğini açıkladı. Vardar, “Maccabi maçı bizim için çok önemli. Önceliğimiz bu maçı kazanmak. Cuma günü diğer konular üzerinde konuşuruz” diyerek ayrılık kararını ileri bir tarihe bıraktığını belirtti.

Samet Aybaba’dan ilk açıklama

Dün gece saatlerinde görevine son verilen teknik ekipten Samet Aybaba, sürecin kendisini derinden etkilediğini ifade etti. Aybaba, “Görevden alındığımı WhatsApp mesajıyla öğrendim. Çok üzüldüm, ancak şu an bir açıklama yapmayacağım. Cumartesi günü düzenleyeceğim basın toplantısında her şeyi anlatacağım” dedi.

Yönetim içindeki çatlak derinleşiyor

Yaşanan ayrılıkların ardından bazı yönetim kurulu üyelerinin, alınan kararlara dahil edilmedikleri gerekçesiyle rahatsızlık duyduğu öğrenildi. Özellikle futbol takımına yönelik alınan kararlarda söz hakkı verilmediğini belirten bazı üyelerin istifa kararı eşiğinde olduğu ifade ediliyor