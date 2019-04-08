Beşiktaş'ta mali genel kurulun tarihi belli oldu
Beşiktaş'ın yıllık olağan genel kurul toplantısı 4 Mayıs'ta, yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı 11 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.
Beşiktaş Kulübünün 2018 yılı olağan idari ve mali genel kurulun yapılacağı tarih belli oldu.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, 2018 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısının 4 Mayıs Cumartesi günü saat 10.30’da BJK Akatlar Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği, çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci ve son toplantının çoğunluğa bakılmaksızın 11 Mayıs Cumartesi günü aynı gün ve saatte olacağı bildirildi.
Seçim tarihi belli oldu
Kulübün olağan seçimli genel kurul toplantısı ise 5 Mayıs'ta, yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde ise 12 Mayıs'ta yapılacak.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, olağan seçimli genel kurul toplantısının 5 Mayıs Pazar günü BJK Akatlar Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği, birinci toplantıda çoğunluk sağlanmazsa ikinci ve son toplantının çoğunluğa bakılmaksızın 12 Mayıs Pazar günü aynı gün ve saatte olacağı bildirildi.
Kaynak: AA