Beşiktaş'ta, Ole Gunnar Solskjaer dönemi başladı

Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için anlaşma sağladığı Norveçli çalıştırıcı Ole Gunnar Solskjaer ile sözleşme imzaladı.

Tüpraş Stadyumu’nda bulunan Moda Merkezi’nde gerçekleştirilen törene Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, İkinci Başkan Hakan Daltaban, yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Törende konuşan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Bugün burada önemli bir başlangıç yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde başarılar kazanmış ve şampiyonluklar yasamış bir ismi Beşiktaşımıza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bildiğiniz üzere ilk günden itibaren yeni bir yapılanmaya ihtiyacımız olduğunu vurguluyoruz. Maalesef yıllardır içinde bulunduğumuz kötü tablonun düzelmesinin kolay olmayacağını ve zaman gerektirdiğini söylüyoruz. Hayallerle geçen günlerin bize ne kadar pahalıya mal olduğunu hepimiz yaşayarak gördük. Biliyorum ki Beşiktaş taraftarı kaotik ve mutsuz gecen 2-3 yıldan sonra sabır ya da süre kelimelerini duymak istemiyor ama bazı aşamaları geçirmemiz gerekiyor. Hem saha içindeki mevcut durum hem de mali koşullarımız bunu gerektiriyor. Kalıcı çözümler için aşama aşama ilerleyeceğiz. Her aşamanın kazanımlarını üst üste koyarak yükseleceğiz. Unutmayın ki bu süreci yaşayacak olmamız Beşiktaş’ın büyüklüğünden hiç ama hiçbir şey kaybettirmez" diye konuştu.

"En büyük gücü taraftarımızdan ve camiamızdan alacağız"

Yönetim olarak başarıya ulaşmak için zamana ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Başkan Adalı, "Yönetimiyle, hocasıyla, teknik ekibi ve futbol yapılanmasıyla Beşiktaş takımı artık yeni dönemin güçlü adımlarını atmaya başlamıştır. Her hamle yönetim ve profesyonellerin ortak aklıyla hayata geçecektir. Beşiktaşlıların içi rahat olsun. Hocamız ve ekibi saha içinde işlerini iyi yaparken biz de onların en büyük yardımcıları olacağız. En büyük gücü ise taraftarımızdan ve camiamızdan alacağız. Buradan bir kez daha camiamızın her ferdini birlik ve beraberlik içinde olmaya davet ediyorum. Herkesi, umutlarını tazelemeye ve bu mücadeleye ortak olmaya davet ediyorum. İç çekişmeleri bırakıp, dışarıdaki rekabete odaklamaya çağırıyorum. Taraftarlarımızı saha içinde ve dışında takımımızı son ana kadar desteklemeye davet ediyorum. Tabii ki sahada zorlandığımız zamanlar olacak. Oyuncularımız hata yapabilecekler ama Beşiktaş’ın en büyük gücünün taraftarı olduğunu asla unutmayalım ve her durumda da takımımıza destek olalım. Hocamız ve teknik ekibinin Beşiktaş’ımız için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Kendilerine görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ole Gunnar Solskjaer: "Beşiktaş, zaferleri hak eden bir takım"

Çok çalışarak taraftarların sahada görmek istediği takıma kavuşacaklarını belirten Ole Gunnar Solskjaer ise "Başkanımızla harika görüşmeler gerçekleştirdik. Başkan ve yöneticiler kalbime dokundu. Kalben birleştik. Biz burada yeni bir temel oluşturacağız. Benim de istediğim bir şeydi. Futboldan bir süredir uzaktım ama UEFA’da çalıştım. Beşiktaş’ı ve futbolu takip ettim. Bizler taraftarın neler istediğini biliyoruz. Bunu başarabilmek için de her gün en iyi şekilde çalışacağız. Yanlış anlamayın ama ben kazanmak ve galibiyetler için buradayım. Takımda kazanma kültürü olan oyuncular var. Beşiktaş, zaferleri hak eden bir takım. Kazanmak için buradayım. Ama başkanımızın da dediği gibi doğru adımlar atacağız. Sabırlı olacağız, sonrasında başarı gelecektir. Şu ana kadar herkes beni harika karşıladı. Biz de ekibimle birlikte çok fazla analizde bulunduk. Notlarımızı aldık artık bugünden itibaren işe başlıyoruz. Bundan keyif alacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Serdal Adalı, Ole Gunnar Solskjaer'a plaket, köstekli saat ve üzerinde isminin yazılı olduğu 20 numaralı Beşiktaş forması takdim etti.

Tören, imzaların atılması ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.