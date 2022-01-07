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Beşiktaş'ta Önder Karaveli ile 3 oyuncunun COVID-19 testi pozitif çıktı

Beşiktaş Futbol Takımı'nda teknik sorumlu Önder Karaveli ile 3 oyuncunun COVID-19 testleri pozitif çıktı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açılamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Katar'da oynadığımız Turkcell Süper Kupa maçının ardından Covid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde teknik sorumlumuz Önder Karaveli ile 3 sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan Karaveli ile sporcularımızın takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır."

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