Rafa Silva futbolu bıraktı mı? Rafa Silva hangi takıma gidiyor? Rafa Silva Beşiktaş'tan ayrıldı mı? Rafa Silva neden ülkesine gitti? Rafa Silva'nın bonservisi?

Beşiktaş'ta sular durulmuyor. Bir süredir futbolu bırakmak istediği iddia edilen Portekizli yıldız Rafa Silva için yeni gelişme yaşandı.

Yıldız futbolcunun ailesiyle görüşmek üzere ülkesine gittiğini açıklayan siyah-beyazlı ekip, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

Kulübümüzden Bilgilendirme

Başkanımız Serdal Adalı ve Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın’ın katılımlarıyla 15 Kasım Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde başta profesyonel futbolcumuz Rafa Silva’nın kulübümüzdeki geleceği olmak üzere Futbol A Takımımızın gündemindeki konulara dair basın toplantısı düzenlenecektir.

Öte yandan profesyonel futbolcumuz Rafa Silva, ailesi ve menajeriyle görüşmek üzere 15 Kasım Cumartesi akşamına kadar kulübümüzden izin istemiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK